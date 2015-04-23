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ورشة عمل لشركة مياه الشرب بمحافظات القناة بالتعاون مع الجانب السويسرى

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ورشة عمل لشركة مياه الشرب بمحافظات القناة بالتعاون مع الجانب السويسرى ورشة عمل لشركة مياه الشرب بمحافظات القناة بالتعاون مع الجانب السويسرى
نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب فرع الإسماعيلية ورشة عمل بالتنسيق مع المشروع البحثى المصرى السويسرى تحت عنوان "معالجة الصرف الصحى بالقرى بهدف النهوض بقطاع الصرف الصحى بمصر".

وقال عادل عبد المنعم، المتحدث الإعلامى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظات القناة، إن الورشة ركزت على النقاط العشرة الرئيسية للمضى فى تنفيذ المشروعات تركيزًا على استراتيجية مؤسسية واضحة، والتوحيد القياسى لوحدات المعالجة، والتشغيل والصيانة تحت قيادة الشركة القابضة، واختيار نظم معالجة مناسبة وفقًا لكثافات السكان، وتهيئة القوانين واللوائح المنظمة، وتفعيل طرق مبتكرة للخروج من الوضع الراهن، وتحديث البيانات، وتحسين أداء المشروع، والشفافية ونشر الدروس المستفادة.

وأضاف عبد المنعم أن الورشة شارك فيها ممثلو شركات دمياط ومحافظات القناة والشرقية وشمال وجنوب سيناء والقليوبية والفيوم وصرف صحى القاهرة والدكتور رفعت عبد الوهاب، رئيس قطاع البحوث والتطوير، والدكتور هشام عفيفى، رئيس القطاع المالى بالشركة القابضة، والمهندس على حسين، رئيس مياه الشرب بمحافظات القناة، وعدد من رؤساء الشركات المشاركة، ومن الجانب السويسرى المهندس فيليب ريمون، المعهد السويسرى للعلوم والتكنولوجيا المائية، والدكتور مصطفى موسى كلية الهندسة جامعة حلوان.

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مصر 365