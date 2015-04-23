مركز سعد زغلول ينظم مهرجانا ثقافيا للتراث النوبى

تقيم رابطة أبناء توماس والعافية النبوية مهرجانا ثقافيا للتراث النوبى وذلك فى الثالثة عصر اليوم الخميس بمركز سعد زغلول الثقافى، وذلك بمناسبة أعياد سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد العمال.

ومن جانبه قال المهندس محمد خالد عبده أحد منظمى المهرجان وعضو الرابطة فى تصريحات إن الاحتفال يتضمن عروضا فنية عن التراث النوبى وندوات فكرية وتكريم بعض المتميزين فى الأنشطة الفكرية والثقافية وسيتم تدشين بعض الأنشطة الخدمية فى مجال الرعاية الصحية والاجتماعية التى تقدم لأبناء الجالية والجاليات الأخرى وتكريم أبطال أكتوبر من أبناء النوبة وتكريم أول فريق معوق فى العالم يعبر المانش ويسجل فى موسوعة جينيس العالمية.

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