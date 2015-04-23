ضبط 1166 مخالفة مرورية و13 شخصا بحوزتهم أسلحة فى حملة أمنية بالبحيرة

قاد اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة حملة أمنية مكبرة اليوم، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية عن ضبط 13 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء بالإضافة إلى كمية كبيرة من المخدرات، كما تم ضبط 75 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1166 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصـة قيـادة.

وضبط "ذ أ ع" صاحب طلمبة رصيف لتمويل السيارات كائنة بقرية الجلاء مركز كوم حمادة لقيامه بتجميع كميه وقدرها 1000 لتر سولار لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر 10357/2015 جنح مركز كوم حمادة وجارى العرض على النيابة العامة.

كما تمكنت الحملة من ضبط "ه م ا" صاحبة مزرعة دواجن ومقيمة بقرية الجلاء مركز كوم حمادة لقيامها بتجميع عدد ( 10 ) أسطوانات بوتاجاز منزلية مدعمة سعة 12,5 كيلو لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر المحضر 10456/2015 جنح مركز كوم حمادة وجارى العرض على النيابة العامة.

شارك فى الحملة اللواء نبيل عبد الفتاح نائب مدير أمن البحيرة والعميد هشام والى، مدير المرور، والمقدم محمد قمرة رئيس مباحث تنفيذ الأحكام والرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث.

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