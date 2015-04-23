مصرع سائق فى انقلاب سيارة نقل فى طريق "كوم حمادة-كفر زيادة" بالبحيرة

لقى سائق مصرعة اليوم الخميس فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق كوم حمادة – كفر زيادة بالبحيرة.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم ب و د 1563 (نقل) قيادة فتحى عبد المجيد خليل أبو خليل سائق ومقيم كفر زيادة دائرة المركز بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كوم حمادة العام.

وبسؤال نجل قائد السيارة "مصطفى فتحى عبد المجيد" نجار ومقيم بذات العنوان، أقر بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر 11795/2015 جنح المركز.