القبض على 3 عاطلين بحوزتهم ربع كيلو حشيش فى كفر الدوار بالبحيرة

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 3 عاطلين بمدينة كفر الدوار وبحوزتهم ربع كيلو حشيش بالبحيرة بقصد الاتجار.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وكان قد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم عدد (65) قطعة لمخدر الحشيش، تزن حوالى (250) جراما تقريبا، وعدد (40) قرصا مخدرا، ومبلغ مالى 700 جنيه، و(3) مطاوى، و(3) هواتف محمول .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسلاح بقصد الدفاع، والهواتف للاتصال بعملائهم، وتحرر المحضر رقم 4431/2015 جنايات قسم كفر الدوار.

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