ضبط 44 ألف مخالفة مرورية متنوعة و2726 دراجة بخارية

فى إطار تكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتحقيق الانضباط المرورى فقد وجهت الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة عدة حملات مرورية وانضباطية لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (44106) مخالفة مرورية متنوعة من بينها عدد (1067) مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار".

كما تمكنت من ضبط (2726) مخالفة متنوعة لدراجات بخارية وحجز (692) دراجة بخارية مخالفة.

وتمكنت من ضبط قائدى المركبات تحت تأثير الخمور أو المخدرات بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط (13) حالة قياده تحت تأثير المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كل صور الإخلال بالقانون.