احتراق 50 قنطار قطن فى حريق محلج بركات للأقطان بالبحيرة

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل وقيمة خسائر حريق محلج بركات بدمنهور، وأسفر الحريق عن احتراق 50 قنطار قطن تقريبًا وإصابة الخفير.

كان تلقى قسم شرطة دمنهور إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل محلج بركات التابع لشركة الوادى لحليج الأقطان (قطاع عام) الكائن بمنطقة أبو الريش دائرة القسم.

انتقلت قوات الحماية المدنية وتبين نشوب الحريق بإحدى ماكينات حلج القطن، وتم السيطرة عليه وإخماده.

نتج عن ذلك إصابة "جمال لطفى السيد الصعيد" خفير خصوصى بالمحلج ومقيم قراقص دائرة مركز دمنهور باختناق وتم نقله لمستشفى دمنهور العام وكذا احتراق حوالى 50 قنطار قطن تقريبًا.

وبسؤال مدير المحلج "محمد على محمد كرم" ومقيم بمدينة دمنهور قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك، وأرجع سبب الحريق لحدوث شرز بالماكينة، انتقل خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الحادث فنيًا، وجار تحرير المحضر اللازم.