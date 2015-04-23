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عرض فنى لتأبين شيماء الصباغ بالإسكندرية

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عرض فنى لتأبين شيماء الصباغ بالإسكندرية عرض فنى لتأبين شيماء الصباغ بالإسكندرية
تنطلق اليوم الخميس الفاعلية الثانية لمهرجان نسيم الرقص بالإسكندرية، والتى تمتد ليوم السبت القادم، حيث يقدم اليوم الخميس مصمم الرقص محمد فؤاد عرضا لتأبين جماعى لشيماء الصباغ، وذلك فى الساعة الخامسة مساء بالميناء الشرقى .

وينظم المهرجان ورشة رقص مفتوحة للجميع، يوم الجمعة فى حديقة الشلالات من الساعة 2 إلى الساعة ٤ عصرا مع مدرب الرقص فلورنس موتان، وستركز الورشة على الحركة التفاعلية فى المساحات المفتوحة والاهتمام باستكشاف المساحة والربط بين الحركة والبيئة المحيطة والعمل على التكوين بواسطة الخامات المحيطة (العمارة، الإضاءة، الإيقاع، إلخ).

وفى تمام الساعة ٥ مساء، تعرض كريمة منصور وطلاب مركز الرقص المعاصر بالقاهرة عرض "على كورنيش الرصيف" أمام قهوة الفاروق التراثية .

ويوم السبت يعرض مصمم ومدرب الرقص فلورنس موتان 3 رقصات فى شارع النبى دانيال، وهو من أقدم شوارع مدينة الإسكندرية، أمام المعهد الفرنسى، "أومليت". بعد استراحة قصيرة فى مطعم لوبدوار، وفى الساعة ٧ يتم افتتاح معرض "نسمات" بالدكان فى شارع أديب إسحاق بالمنشية.

ويتضمن المعرض أيضا إعلان نتائج الورشة الفنية التى قام بها سبعة أطفال من سن ٥ إلى ١٠ سنوات، والتى تقام للعام الثانى على التوالى، حيث تضمنت وعلى مدار شهرين دروسا فى الرسم مع الرسامة الفرنسية اميلى بيتى، والرسم ودروس فى بدائيات الرقص المعاصر مع شهد خطاب ودروس فى التصوير الفوتوغرافى مع المصورة ياسمين حسين، وذلك بالتعاون مع مؤسسة جدران للفنون والتنمية ومؤسسة كاريتاس ومؤسسة ممكن.

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مصر 365

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