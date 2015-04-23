إبطال مفعول قنبلة مركز شرطة ميت سلسيل بالدقهلية

تمكن خبراء المفرقعات بالدقهلية، من إبطال مفعول قنبلة خلف مركز شرطة ميت سلسيل.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية، بتمكن ضباط خبراء المفرقعات من إبطال مفعول القنبلة التى تم العثور عليها خلف مركز شرطة ميت سلسيل.

يذكر أنه قام إرهابيون بزراعة قنبلة خلف مركز الشرطة أثناء إطلاق كمية من الألعاب النارية والشماريخ على المركز بعد عودة الضباط من حملة تنفيذ أحكام، وجارى تمشيط المنطقة بالكامل للبحث عن أى عبوات أخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة للكشف عن مرتكبيه.