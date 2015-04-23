عودة التيار الكهربائى بعد انقطاعه بالوادى الجديد لسوء الأحوال الجوية

شهدت محافظة الوادى الجديد موجة من سوء الأحوال الجوية مساء أمس الأربعاء على أغلب مراكز المحافظة بسبب سرعة الرياح وانتشار الأتربة والغبار والتى تسببت فى حجب الرؤية على الطرق السريعة، كما تسببت فى فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق وخاصة المتطرفة من المراكز، حيث استمر انقطاع التيار الكهربائى لفترة وجيزة فى الوقت الذى رفعت فيه الأجهزة التنفيذية درجة الاستعداد لأقصى درجاتها تحسبا لوقوع أية حوادث أو طوارئ.

وأصدر اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد توجيهات فورية بضرورة جاهزية كافة جهات الاختصاص وخاصة الإسعاف والطرق والمرور والكهرباء لأية طوارئ بعد أن تسببت سرعة رياح الخماسين فى حجب الرؤية على الطرق السريعة وقطع التيار الكهربائى فى عدة مناطق حيث اضطرت هندسة الكهرباء لفصل التيار عن مناطق أخرى تحسبا لوقوع ماس كهربائى بسبب سرعة الرياح وشددت إدارة المرور على قائدى المركبات بضرورة توخى الحذر وعدم تجاوز السرعات المقررة بسبب سوء حالة الطقس.