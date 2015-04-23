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البروكلى يقوى الجهاز المناعى ويحميك من الفيروسات الكبدية

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البروكلى يقوى الجهاز المناعى ويحميك من الفيروسات الكبدية البروكلى يقوى الجهاز المناعى ويحميك من الفيروسات الكبدية
البروكلى من الخضراوات ذات الأهمية الكبيرة، ويتميز بلونه الأخضر المبهج وطعمه المميز، وهو من فصيلة القرنبيط، كما أن له العديد من الفوائد الصحية.

وفى هذا السياق، تشير الدكتور آمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن البروكلى يحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة، كفيتامين "أ وسى"، وبعض العناصر المهمة كالحديد والكالسيوم والألياف وحمض الفوليك.

وتتابع د.آمال، أن تناول البروكلى "مطبوخا أو نيئا" يساعد على إمداد الجسم بكل فوائده، ولذلك تنصح بتناوله بكثرة خاصة للأشخاص الذين يريدون اتباع الحميات الغذائية الخاصة بالتخلص من الوزن الزائد، لأنه يساعد على ذلك.

وتضيف استشارى السمنة والنحافة، أن البروكلى يعتبر علاجًا فعالاً فى علاج العديد من الأمراض، كارتفاع نسبة ضغط الدم، يحافظ على صحة العظام من الكسر، ويحد من الإصابة بمرض السرطان بكل أنواعه، ويحافظ على صحة الجهاز المناعى ويقويه ويحد من الإصابة بأمراض الشتاء، وتناوله يحافظ على الكبد وينظم إنزيماته ويحد من إصابته بالفيروسات.

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