هل سيكون وسام بريدي بديلاً عن شقيقه عصام في مسلسل "علاقات خاصة"؟

بعد وفاة الممثل عصام بريدي، يستعد منتج مسلسل "علاقات خاصة" زياد الشويري لعقد اجتماع بين كاتبة المسلسل نور الشيشكلي والمخرجة رشا شربتجي فور عودته من دبي، للبحث في موضوع الدور الذي كان يؤديه الممثل الراحل عصام، خصوصاً وأنه لم يمت في أحداث المسلسل كما سبق وتردد، بل أصيب برصاصة، إذ بقي أمام عصام نحو 14 مشهداً كان من المفترض تصويرها، إلا إذا قررت الكاتبة تغيير الأحداث في اللحظات الأخيرة انقاذاً للموقف.

وكانت قد أطلقت مؤخراً شائعات بأن وسام بريدي سيمثل المشاهد المتبقية من المسلسل بدلاً من عصام، لكن هذا الخبر ليس صحيحاً لأن وضع وسام النفسي لا يسمح له بالتمثيل في الوقت الحالي.

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