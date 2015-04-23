الأربعاء المقبل جامعة الزقازيق تنظم مؤتمرا للتوعية ودمج ذوى الإعاقة للمجتمع

تنظم جامعة الزقازيق المؤتمر العلمى التوعوى الحادى عشر للتوحد تحت عنوان "معا من أجل التوحد" بالتعاون مع الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد، تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحى رئيس الجامعة يوم الأربعاء المقبل 29 إبريل 2015 بقاعة المنتديات بالجامعة وذلك بحضور عدد كبير من المتخصصين والمهتمين من مختلف الجامعات والجهات المعنية بهذا المجال.

وصرح الدكتور محمد المرى مدير مركز القياس والتقويم بجامعة الزقازيق ومقرر المؤتمر أن المؤتمر يأتى تمشيا مع التوجه العربى والعالمى لجعل شهر إبريل شهر التوعية بالتوحد.

وأضاف الدكتور محمد المرى أن المؤتمر بهدف لنشر ثقافة دمج ذوى الإعاقة فى المجتمع وقد سعت الجامعة لعقد هذا المؤتمر الذى ترعاه الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد وهذه الجمعية هى رئيس منظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضافت مها كمال الدين الهلالى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد أن بعض المؤتمرات السابقة قد عقدت فى جامعات منها جامعة عين شمس عام 2005، وجامعة أسيوط عام 2008 " وجامعة الفيوم عام 2012.