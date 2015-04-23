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السبت.. "دمنهور تاريخ مدينة" صالون ثقافى بأوبرا البحيرة

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السبت.. "دمنهور تاريخ مدينة" صالون ثقافى بأوبرا البحيرة السبت.. "دمنهور تاريخ مدينة" صالون ثقافى بأوبرا البحيرة
تنظم دار الأوبرا المصرية يوم السبت المقبل 25 إبريل صالونا ثقافيا تحت عنوان "دمنهور تاريخ مدينة" وذلك على مسرح أوبرا دمنهور.

يشارك فى الصالون الدكتور أحمد الأدهم مدير عام منطقة آثار البحيرة، والدكتور أحمد سعيد الخرادلى مدير عام الشئون الأثرية بمنطقة آثار البحيرة، وخالد عبد الغنى فرحات مدير منطقة آثار البحيرة، ويدير الصالون الفنان أمين الصيرفى.

يدور الصالون حول آثار محافظة البحيرة وتلالها الأثرية وأهم الاكتشافات الحديثة بها، مع التركيز على قيمتها الأثرية والتاريخية للمحافظة.

كما يتضمن عرض شرائح مصورة لأهم آثار محافظة البحيرة، وعرض مجموعة من أهم الاكتشافات التى حدثت بالمحافظة خلال العشرين عاما الماضية، وأهم البعثات الأجنبية التى تقوم بالبحث والتنقيب عن الآثار بالمحافظة مثل بعثة المتحف البريطانى بتل كوم فرين وجعيف، وبعثات جامعات جوتنج الألمانية بكفر الدوار، وروما، وبادوفا بكوم الأحمر، وسيينا الإيطالية بكوم الوسط.

ويتناول الصالون دور العنصر البشرى فى الحفاظ على الآثار والتراث، بالإضافة إلى تحليل اسم دمنهور أثريا.

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مصر 365