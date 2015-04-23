الانتهاء من تجهيز مقار "مشروعك " ومؤتمر اقتصادى فى المنوفية قريبا

عقد اللواء أسامة فرج، سكرتير عام محافظة المنوفية، مساء أمس اجتماعا ضم عدد من خبراء الاقتصاد ورؤساء مجالس المدن وممثلى المناطق الصناعية ومدير مكتب الاستثمار ومدير ادارة التخطيط بالمحافظة، لبحث سبل خلق المزيد من فرص الاستثمار بالمحافظة، وتنمية الاستثمارات القائمة، حيث ناقش الاجتماع عدة نقاط منها إبراز الإمكانيات الاستثمارية للمحافظة، تمهيدا لعقد مؤتمر اقتصادى على مستوى المحافظة يضم كبار رجال الأعمال الوطنين والأجانب لبحث تنفيذ مشروعات اقتصادية كبرى على أرض المحافظة .

و شدد اللواء أسامة فرج على وضع دراسات تفصيلية على مستوى مراكز المحافظة حول إمكانيات كل مركز من أراضى وموارد بيئية وصناعات صغيرة وأيدى عاملة مدربة وغيرها من موارد وإمكانات بغرض تقديم فرص متنوعة وجاذبة للاستثمار .

وأكد السكرتير العام على ضرورة تجاوز الإجراءات المعقدة التى تمثل عقبة فى طريق النمو والازدهار وتفعيل نظام الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين .

كما أعلن عن الانتهاء من تجهيز مراكز "مشروعك" لتلقى طلبات الراغبين فى تنفيذ مشروعات صغيرة، من خلال وتجهيزها بأحدث التقنيات لتسهيل وسرعة الاجراءات .

كما قرر سكرتير عام محافظة المنوفية تشكيل لجنة من مدير مكتب الاستثمار ومدير ادارة التخطيط وعضوية اثنين من رؤساء مجالس المدن لتلقى الدراسات المقدمة على مستوى مراكز المحافظة تمهيدا لمناقشتها وإبراز كل الفرص الاستثمارية بالمحافظة فى غضون أسبوع .