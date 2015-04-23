الانتهاء من تجهيز مقار "مشروعك " ومؤتمر اقتصادى فى المنوفية قريبا

و شدد اللواء أسامة فرج على وضع دراسات تفصيلية على مستوى مراكز المحافظة حول إمكانيات كل مركز من أراضى وموارد بيئية وصناعات صغيرة وأيدى عاملة مدربة وغيرها من موارد وإمكانات بغرض تقديم فرص متنوعة وجاذبة للاستثمار .
وأكد السكرتير العام على ضرورة تجاوز الإجراءات المعقدة التى تمثل عقبة فى طريق النمو والازدهار وتفعيل نظام الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين .
كما أعلن عن الانتهاء من تجهيز مراكز "مشروعك" لتلقى طلبات الراغبين فى تنفيذ مشروعات صغيرة، من خلال وتجهيزها بأحدث التقنيات لتسهيل وسرعة الاجراءات .
كما قرر سكرتير عام محافظة المنوفية تشكيل لجنة من مدير مكتب الاستثمار ومدير ادارة التخطيط وعضوية اثنين من رؤساء مجالس المدن لتلقى الدراسات المقدمة على مستوى مراكز المحافظة تمهيدا لمناقشتها وإبراز كل الفرص الاستثمارية بالمحافظة فى غضون أسبوع .