أخبار عاجلة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد -
حي شرق شبرا يكشف حقيقة أزمة كشك «المعاقة» -
9.3 مليار جنيه أرباحًا سوقية للبورصة خلال الأسبوع -
مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
موجز أخبار مصراوي 6/4/2017 -
فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح -
"حظر الأسلحة الكيماوية" تطالب بتقديم أي معلومات تتعلق بالهجوم الكيميائي في سوريا -
عروسان يسقطان بسيارة زفافهما في "بحر دكرنس" قبل وصولهما قاعة "الفرح" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم.. اتحاد شباب سوهاج والأحزاب يناقشون مشروعات المؤتمر الاقتصادى

Google+ Print
اليوم.. اتحاد شباب سوهاج والأحزاب يناقشون مشروعات المؤتمر الاقتصادى اليوم.. اتحاد شباب سوهاج والأحزاب يناقشون مشروعات المؤتمر الاقتصادى
يُعقد اليوم الخميس الاجتماع التنسيقى الأول لاتحاد شباب سوهاج مع بعض المستثمرين وممثلى الحركات والائتلافات الشبابية والأحزاب السياسية وعدد من منظمات المجتمع المدنى وذلك بمقر المجلس القومى للمرأة بسوهاج، لمناقشة وتقديم المبادرات وعرض الأفكار ودراسات الجدوى للمشروعات المقترحة والتفاعل والحوار المشترك والرؤية حول المؤتمر الاقتصادى الذى سينعقد بمحافظة سوهاج الشهر المقبل.

ويناقش الاجتماع العديد من الموضوعات منها، تحديد الفرص الاستثمارية بالمحافظة وتحديد المشروعات ذات الميزة التنافسية التى يمكن أن يقوم بها المستثمرين. والمشروعات الصغيرة التى يمكن أن يقوم بها الشباب والتى تعتمد على خامات محلية وتدعيم استمرار الحرف البيئية المتوطنة بالمحافظة وعرض المشروعات الكبرى المطلوب الترويج لها فى المؤتمر الاقتصادى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365