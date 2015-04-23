اليوم.. اتحاد شباب سوهاج والأحزاب يناقشون مشروعات المؤتمر الاقتصادى

يُعقد اليوم الخميس الاجتماع التنسيقى الأول لاتحاد شباب سوهاج مع بعض المستثمرين وممثلى الحركات والائتلافات الشبابية والأحزاب السياسية وعدد من منظمات المجتمع المدنى وذلك بمقر المجلس القومى للمرأة بسوهاج، لمناقشة وتقديم المبادرات وعرض الأفكار ودراسات الجدوى للمشروعات المقترحة والتفاعل والحوار المشترك والرؤية حول المؤتمر الاقتصادى الذى سينعقد بمحافظة سوهاج الشهر المقبل.

ويناقش الاجتماع العديد من الموضوعات منها، تحديد الفرص الاستثمارية بالمحافظة وتحديد المشروعات ذات الميزة التنافسية التى يمكن أن يقوم بها المستثمرين. والمشروعات الصغيرة التى يمكن أن يقوم بها الشباب والتى تعتمد على خامات محلية وتدعيم استمرار الحرف البيئية المتوطنة بالمحافظة وعرض المشروعات الكبرى المطلوب الترويج لها فى المؤتمر الاقتصادى.