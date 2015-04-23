اليوم.. المؤتمر العلمى الأول لتنمية مهارات الأطفال بالقليوبية

تنظم إدارة القناطر الخيرية التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الخميس، المؤتمر العلمى الأول لتنمية مهارات الأطفال برعاية المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، وألفت فرغلى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وسمير جاد الرب مدير عام إدارة القناطر الخيرية التعليمية بحضور اللواء طارق زايد رئيس مجلس مدينة القناطر، وعدد من الخبراء فى مجالات التربية النفسية منهم فاتن عمر موجه عام التربية النفسية بالقليوبية، وسالم رمضان الموجة الأول بالإدارة وأمال سليمان الأخصائى النفسى ومنسق المؤتمر.

ويحاضر فى المؤتمر المحاضر والمدرب الدولى الدكتور محمد عبد الجليل خبير تنمية مهارات التعلم، الذى يقدم عددا من البرامج المتعلقة بتنمية مهارات الأطفال باستخدام أبسط وأحدث البرامج النفسية.