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ضبط 1750 مقذوفا مضادا للطائرات بشمال سيناء

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ضبط 1750 مقذوفا مضادا للطائرات بشمال سيناء ضبط 1750 مقذوفا مضادا للطائرات بشمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء قبل قليل فى بيان أمنى لها عن ضبط 1750 مقذوفا مضادا للطائرات بمنطقة صحراوية وسط سيناء.

وجاء فى البيان أنه وردت معلومات لفرع البحث الجنائى ووحدة مباحث قسم شرطة نخل بوجود أسلحة وذخائر من مخلفات الحروب السابقة التى شهدتها المنطقة بوادى البروج دائرة القسم، والتى تبعد عن مدينة نخل نحو 30 كم اتجاه مدينة الحسنة وبعمق 15 كم بمنطقة جبلية.

وعلى الفور قامت حملة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة نخل مدعومة بقوات الأمن المركزى حيث تم استهداف المنطقة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط الآتى 1750 مقذوفا مضادا للطائرات مختلفة الأعيرة والأحجام، و4 "زنكة ذخيرة" تحوى عدد 3000 طلقة آلى عيار 7.62 × 39 إسرائيلية الصنع.

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