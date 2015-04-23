مصدر: الأوقاف تجتمع السبت مع وزارتى الكهرباء والإسكان لتسوية مديونياتها

أكدت مصادر مطلعة، أن وزارة الأوقاف ستعقد اجتماعا السبت المقبل مع مسئولى وزارتى الكهرباء والإسكان لتسوية مديونياتها فى المرافق والتى تشهد خلافا حول ما تطالب به الوزارتين وما ترغب الأوقاف فى دفعه، مما أدى إلى قطع التيار الكهربائى ببعض المديريات والمساجد خلال الفترة الماضية.

وزير الأوقاف يترأس اجتماع السبت لتسوية المديونيات

وأضاف المصدر، أن وزير الأوقاف ترأس اجتماعين سابقين لتسوية المشكلة كان آخرها السبت قبل الماضى، مضيفا أن الاجتماع المقبل سوف يعقد السبت المقبل بديوان عام "الأوقاف" بحضور الوزير، وذلك لتسوية المديونيات التى طالبت بها وزارة الكهرباء.

مديونيات الكهرباء 750 مليون جنيه والأوقاف تقدرها بـ 20 مليونا فقط

وقال المصدر، لـ"اليوم السابع" أن المديونيات التى طالبت بها الكهرباء وزارة الأوقاف بلغت 750 مليون جنيه نتيجة إنارة المساجد والدواوين العامة والفرعية للأوقاف، مؤكدا أن الأوقاف اعترضت وأبلغت أنها قدرت المدفوعات بـ20 مليون جنيه فقط وأن ما يزيد عن ذلك مجرد أرقام مبالغ فيها.

مطالبات بتركيب 43 ألف عداد كهرباء

وأضاف المصدر، أن التسويات سوف تشمل تركيب 43 ألف عداد كهرباء بالمساجد لتقدير الاستهلاك الحقيقى دون مبالغة، مؤكدا أن الأوقاف اعترضت على قراءة العدادات التى قدمتها وزارة الكهرباء لبعض المساجد حيث بلغت مديونية بعض المساجد ما يزيد على 10 آلاف جنيه.

استبعاد الزوايا والمساجد الأهلية ودفع أصحابها المديونيات

وأشار المصدر، إلى أن التسويات سوف تشمل استبعاد الزوايا والمساجد الأهلية من المديونيات وإلزام أصحابها بالدفع، ونفس الأمر فى مرافق المياه لكونها تتبع الأوقاف دعويا فقط.

وشدد المصدر، على أن الأوقاف تقوم بدور الوسيط فى دفع فواتير المرافق ما بين المالية والكهرباء والإسكان وكان من الممكن أن تدفع دون مناقشة مع تضمين المبالغ فى الموازنة العامة للوزارة لكنها فضلت التدقيق للاستفادة من المبالغ المهدرة فى أمور أخرى أو ردها للمالية، مضيفا أن الأوقاف احتجت على التقدير البدئى للمرافق واعتبرته مبالغا فيه، وأبلغت الجهات المطالبة به أنها لن تدفع دون تسوية سليمة، مطالبة بمناقشة الأمر بشكل مباشر دون الإعلان عنه رسميا.

250 مليون جنيه مديونيات مياه.. والأوقاف تطلب تركيب 23 ألف عداد

وفى مجال مديونيات مرفق المياه، قال المصدر، إن "الأوقاف" قررت عدم دفع أى مستحقات دون مراجعتها حيث بلغت المستحقات 250 مليون جنيه، مطالبة بتركيب 23 ألف عداد مياه، ومراجعة الاستهلاك الحقيقى فى المساجد والدواوين الرسمية.

وأكد المصدر، أن التسويات المبدئية شهدت تراجعا كبيرا فى المدفوعات وعلى سبيل المثال كان مقررا دفع 23 مليون جنيه مستحقات للكهرباء فى كفر الشيخ، وتم التفاهم على مبلغ 100 ألف جنيه فقط.

موضوعات متعلقة:

- كهرباء المنوفية: فصل التيار عن مديرية الأوقاف لعدم سداد 2 مليون جنيه

- بالصور.. محلب يفتتح المسابقة العالمية للقرآن الكريم برعاية الرئيس السيسى