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طائرات التحالف تقصف مقر اللواء 35 فى تعز لليوم الثانى

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طائرات التحالف تقصف مقر اللواء 35 فى تعز لليوم الثانى طائرات التحالف تقصف مقر اللواء 35 فى تعز لليوم الثانى
قصفت طائرات دول التحالف العربى فجر اليوم الخميس مواقع اللواء 35 مدرع بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن والذى سيطر عليه الحوثيون وقوات عسكرية موالية لهم أمس بعد قرار وقف عملية "عاصفة الحزم".

وأوضحت مصادر محلية أن القصف استهدف مواقع الحوثيين فى مقر اللواء ومخازن السلاح ومؤخرة اللواء حيث يقع المطار القديم لتعز الذى يتحصن فيه الحوثيون ومواقع عسكرية أخرى ونقاط تجمعهم مما خلف عشرات القتلى والجرحى بالإضافة إلى حدوث انفجارات عنيفة فى المقر.

وقد أكدت قيادة اللواء 35 مدرع أن سيطرة المليشيات الحوثية على المقر لا تمثل أى أهمية لأن السلاح والأفراد تم إخراجهم سابقا.
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