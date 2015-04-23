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ارتفاع ضحايا كارثة منجم فحم فى شمال الصين الى 21 بعد العثور على جثث اخر اثنين منهم

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ارتفاع ضحايا كارثة منجم فحم فى شمال الصين الى 21 بعد العثور على جثث اخر اثنين منهم ارتفاع ضحايا كارثة منجم فحم فى شمال الصين الى 21 بعد العثور على جثث اخر اثنين منهم

علم الصين

اسدل الستار اليوم على كارثة منجم الفحم فى مقاطعة شانشى فى شمال الصين حيث اعلنت السلطات العثور على جثث اخر العمال المحاصرين هناك ليرتفع بذلك عدد الضحايا الى 21.

وكانت السلطات فى شانشى اصدرت بيانا اول أمس ذكرت فيه انه تم انتشال ثلاثة احياء والعثور على جثث 16 من العمال ال24 الذين حاصرتهم المياه التى غمرت المنجم منذ مساء الاحد الماضى حيث تم بعث اكثر من 600 من رجال الإنقاذ الذين قاموا بضخ مئات الامتار المكعبة من المياه خارجه فى محاولات مستميته لاخراجهم احياء.

وعقد أمس المتحدث باسم ادارة الدولة الصينية لسلامة العمل هوانج يى مؤتمرا صحفيا بالمكتب الاعلامى لمجلس الدولة (مجلس الوزراء) حيث قال ان عدد الوفيات ازداد بعد العثور على ثلاثة جثث اخرى بالمنجم وان البحث مستمر عن اثنين من العمال لازالوا مفقودين. .. وكان حوالى 247 عاملا فى داخل المنجم عندما حدثت المشكلة وتم اخلاء 223 منهم فورا.

وبحسب التحقيقات المبدئية فى اسباب الحادث فان سبب الفيضان هو تراكم المياه فى احدى المواقع الخالية من المنجم الذى تبلغ قدرته الانتاجية السنوية 900,000 طن…والمنجم المذكور مملوك لمجموعة داتونج لمناجم الفحم.

وذكرهوانج ان ادارة سلامة العمل تبذل اقصى جهودها لتحقيق الهدف وهو الوصول بنسبة الوفيات فى المناجم الى صفر مؤكدا ان 10,500 منجما للفحم او 95.4 فى المائة نجحوا فى تحقيق النتائج المستهدفة العام الماضى.

وقال ان عدد الوفيات الناتجة عن حوادث مناجم الفحم انخفضت العام الماضى بنسبة 86.7 فى المائة الى 931 حالة مقارنة ب7,000 فى عام 2002.

أ.ش.أ

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