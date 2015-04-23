تركيا تستدعي سفيرها لدى النمسا بسبب وصف مذابح الأرمن بـ«الإبادة الجماعية»

استدعت الحكومة التركية، الأربعاء، سفيرها لدى النمسا، بعدما وصفت الحكومة في فيينا مذابح الأرمن في السنوات الأخيرة من عهد الإمبراطورية العثمانية بأنها «إبادة جماعية».

وأصدر البرلمان النمساوي إعلانه في هذا الصدد، الثلاثاء، وهذه هي المرة الأولى التي تصنف فيها النمسا المجازر بحق الأرمن على أنها إبادة جماعية.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان صحفي: «من الواضح أن الإعلان الصادر عن البرلمان النمساوي سوف يترك أثرًا سيئًا دائمًا على الصداقة التركية- النمساوية».

وأضافت: «ينبغي العلم بأن تركيا والأمة التركية لن ينسيا هذا الافتراء بحق تاريخهما».

د.ب.أ