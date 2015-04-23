العثور على جثة فتاة مجهولة بمنور عقار بالهرم

تباشر نيابة الهرم التحقيق فى حادث العثور على جثة فتاة مجهولة أمس الأربعاء ملقاة بمنور عقار بمنطقة حدائق الأهرام، وكشفت المعاينة أن المجنى عليها مصابة بعدة كدمات متفرقة بأنحاء جسدها، وأنها تعرضت للضرب حتى فارقت الحياة.

تم الكشف عن الجريمة ببلاغ تلقاه اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة يفيد العثور على جثة ملقاة بمنور عقار بمنطقة حدائق الأهرام، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتم العثور على جثة فتاة ترتدى ملابسها كاملة ومصابة بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء جسدها.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن المجنى عليها تعرضت للضرب حتى فارقت الحياة وجار تكثيف التحريات لكشف هوية المجنى عليها وتحديد مرتكب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.