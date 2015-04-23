أخبار عاجلة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد -
حي شرق شبرا يكشف حقيقة أزمة كشك «المعاقة» -
9.3 مليار جنيه أرباحًا سوقية للبورصة خلال الأسبوع -
مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
موجز أخبار مصراوي 6/4/2017 -
فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح -
"حظر الأسلحة الكيماوية" تطالب بتقديم أي معلومات تتعلق بالهجوم الكيميائي في سوريا -
عروسان يسقطان بسيارة زفافهما في "بحر دكرنس" قبل وصولهما قاعة "الفرح" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

العثور على جثة فتاة مجهولة بمنور عقار بالهرم

Google+ Print
العثور على جثة فتاة مجهولة بمنور عقار بالهرم العثور على جثة فتاة مجهولة بمنور عقار بالهرم
تباشر نيابة الهرم التحقيق فى حادث العثور على جثة فتاة مجهولة أمس الأربعاء ملقاة بمنور عقار بمنطقة حدائق الأهرام، وكشفت المعاينة أن المجنى عليها مصابة بعدة كدمات متفرقة بأنحاء جسدها، وأنها تعرضت للضرب حتى فارقت الحياة.

تم الكشف عن الجريمة ببلاغ تلقاه اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة يفيد العثور على جثة ملقاة بمنور عقار بمنطقة حدائق الأهرام، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتم العثور على جثة فتاة ترتدى ملابسها كاملة ومصابة بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء جسدها.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن المجنى عليها تعرضت للضرب حتى فارقت الحياة وجار تكثيف التحريات لكشف هوية المجنى عليها وتحديد مرتكب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365