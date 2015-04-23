ضبط 63 هاربا من تنفيذ أحكام و202 مخالفة مرورية بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، عن ضبط 63 هاربا محكوما عليهم، وقيام الخدمات الأمنية المعينة بكمائن ( صدر حيطان، النسيلة، التمد، النقب ) بالمنطقة الجنوبية من فحص 73 حالة اشتباه من خلال فحص السيارات المارة، تم فحصهم وصرفهم، وضبط 4 تجار فى قضايا تموينية مختلفة.

وأضاف بيان للمديرية، أنه فى إطار جهود المديرية المستمرة لتفعيل قانون وقواعد المرور وتحقيق الانضباط المرورى بالطرق العامة والرئيسية للحد من الحوادث، حفاظا على أرواح وأموال المواطنين، فقد أسفرت الحملات المرورية بدائرة المديرية عن ضبط 202 مخالفة .