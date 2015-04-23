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للنساء.. 7 أسباب للبرود الجنسى.. والمنشطات الجنسية مافيهاش فايدة

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للنساء.. 7 أسباب للبرود الجنسى.. والمنشطات الجنسية مافيهاش فايدة للنساء.. 7 أسباب للبرود الجنسى.. والمنشطات الجنسية مافيهاش فايدة
إصابة المرأة بالبرود الجنسى أحد الأسباب التى تساهم فى حدوث مشاكل زوجية عديدة، ويحدث البرود الجنسى نتيجة أسباب وعوامل عديدة، أهمها ارتفاع هرمون اللبن، وقد تلجأ بعض النساء لتناول بعض المنشطات الجنسية الخاصة بالمرأة للتخلص من هذه المشكلة.

المنشطات الجنسية الخاصة بالنساء


>وقال الدكتور عمرو حسن، استشارى أمراض النساء والتوليد، إنه انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى وفى الصيدليات بعض الأدوية والمنشطات الجنسية الخاصة بالنساء على هيئة قهوة وشيكولاتة ومناديل ولبان.

لذلك يحذر د.عمرو النساء من الإقبال على شراء مثل هذه الأدوية نظرا لأنها ليس لها مادة فاعلة، وكذلك لم تحصل على تصريح من FDA للاستخدام لعلاج البرود الجنسى عند السيدات.

أسباب البرود الجنسى


>ويستكمل د. عمرو قائلا: هناك بعض الأسباب والعوامل المؤدية لإصابة المرأة بالبرود الجنسى أهمها:
>1) الاكتئاب والتوتر.
>2) الخلافات والمشاكل الزوجية.
>3) أدوية الاكتئاب.
>4) ارتفاع هرمون اللبن والذى يؤدى لتقليل نسبة التبويض نتيجة انخفاض الهرمون الأنوثى بالدم، وبالتالى بالبرود الجنسى، ذلك ما نلاحظه فترة الرضاعة.
>5) فترات معينة بعمر المرأة مثل سن اليأس، نظرا لانخفاض الهرمون الأنوثى، وبالتالى تصبح المرأة أكثر عرضة للبرود الجنسى.
>6) الألم أثناء العلاقة الزوجية ونفور الزوجة من العلاقة الزوجية.
>7) الختان لا يؤثر على الرغبة الجنسية لكنه يضعف استجابة المرأة أثناء العلاقة الزوجية.

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