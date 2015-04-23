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ضبط مطلوب أمنيا بالعريش فى حملة ضد العناصر التكفيرية والبؤر الإجرامية

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ضبط مطلوب أمنيا بالعريش فى حملة ضد العناصر التكفيرية والبؤر الإجرامية ضبط مطلوب أمنيا بالعريش فى حملة ضد العناصر التكفيرية والبؤر الإجرامية
ألقت قوات أمن شمال سيناء القبض على أحد المطلوبين بمدينة العريش على خلفية أعمال استهداف القوات، وأعلنت ذلك مديرية أمن شمال سيناء فى بيان أمنى لها، حيث أشار البيان إلى أنه تم توجيه عدة حملات مشتركة بالتنسيق مع القوات المسلحة استهدفت العناصر التكفيرية والبؤر الإجرامية بدوائر أقسام المحافظة.

وأسفرت الحملات عن ضبط "فتحى ع أ م خ"، وذلك لورود معلومات تفيد قيامه بالاشتراك بمعاونة العناصر الإرهابية والتكفيرية فى القيام بأعمال العنف ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة والمنشآت العسكرية ومزاولة الأعمال الإرهابية.
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