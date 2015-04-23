بالفيديو.. إبراهيم عيسى: الدولة تدعم الإرهاب بسبب ” خيالها السلفي “

اتهم الإعلامي إبراهيم عيسى، الدولة بتجاهل المعارضين لسياستها، وعدم الاستماع لأي مقترحات يتم تقديمها لها.

وقال «عيسى» في برنامجه «25/30»، الذي يعرض على فضائية «أون تي في»، اليوم الأربعاء، إن «السلطة تقدر وتحترم وتستقبل المعارضة بصدر رحب، لكنها لا تستمع لأحد، وهذه الطريقة لا يصح التعامل من خلالها».

وأضاف «جميع الموجودين على أجنحة السلطة شخصيات محترمة ووطنية ومخلصة، لكنها لا تمتلك الكفاءة الكافية للتعامل مع العديد من القضايا، وعلى رأسها قضية الإرهاب».

وتابع: «الدولة لا تحارب الإرهاب، بل تدعمه، من خلال خيالها وعقلها السلفي، فجميع من تعتقد الدولة أنهم وسطيين يتحدثون بنفس لغة الإرهابيين».

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