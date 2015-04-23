مسؤول إخوان مصر بالخارج: هناك قائم بأعمال المرشد ومكتب إرشاد جديد

كشف مسؤول مكتب ‫#الإخوان‬ المسلمين المصريين في الخارج عن اختيار الجماعة لقائم بأعمال المرشد العام للجماعة بديلا عن المرشد الحالي محمد بديع الذي يحاكم حاليا بجانب مكتب إرشاد جديد يعاونوه وجميعهم خارج السجون متواجدون بـمصر‬.

وفي حوار متلفز مع برنامج “بلا حدود” على فضائية “الجزيرة” القطرية، مساء أمس الأربعاء، قال أحمد عبد الرحمن الذي يشغل مدير مكتب الإخوان المسلمين المصريين في الخارج، إن هناك انتخابات تمت علي مستوي تنظيم جماعة الإخوان في كل محافظات مصر وتم تغيير 65% من القيادات في الفترة الماضية .

الأناضول