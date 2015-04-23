أمن أسوان يزيل التعديات على أراض مخصصة لمحطات الطاقة الشمسية

انتهت الأجهزة الأمنية بأسوان خلال الساعات الماضية من إزالة التعديات على أراض مخصصة لإنشاء محطات للطاقة الشمسية غرب مركز دراو، حيث تم تسليم الأراضى خالية من أى تعديات لمندوب هيئة الطاقة المتجددة، وتحرر عن ذلك المحضر 679 إدارى مركز دراو.

وكانت مديرية أمن أسوان قد قامت بحملة مكبرة لإزالة تعديات الأهالى على الأراضى الواقعة غرب الطريق الصحراوى الغربى أسوان القاهرة بمركز دراو والصادرة بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم (274) لسنة 2014م بتخصيص مساحة [8843.3] فدان بمنطقة بنبان لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة لإنشاء محطات الطاقة الشمسية عن طريق طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع.

وقد أسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 4 قرارات صادرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو وإزالة كل التعديات الواقعة على تلك الأراضى من مبانى وتشوينات وبعض الزراعات وبئر مياه.