محافظ سوهاج يستقبل وفدا سياحيا أجنبيا لبحث الترويج للتنمية السياحية بالمحافظة

استقبل الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج مساء أمس وفدا سياحيا من أعضاء اللجنة التنفيذية والمنسقة لمشروعات آفاق 2020 بالتعاون مع هيئة المشروعات للبحث العلمى والابتكار الممولة من مشروعات الاتحاد الأوروبى والوفد الألمانى لدعم دول الجوار.

وجاء استقبال المحافظ للوفد لبحث فرص التسويق والترويج والتنسيق لاستراتيجية التنمية السياحية الجديدة بالمحافظة وتطوير سبل ايجاد الطلب العالمى عليها، بحضور الدكتورة أن كريفتنج الأستاذ الزائر بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، والدكتورة جين ويتهورست مدرس اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام جامعة جنوب الوادى، والدكتورة هالة نوفل وكيل كلية الإعلام جامعة جنوب الوادى، ومعتز السيد نصر نقيب المرشدين السياحيين والدكتور محمد محفوظ الأستاذ المساعد بجامعة جنوب الوادى، والدكتور شعبان حلمى مدير المكتب الفنى للمحافظ وفاطمة يوسف وكيل وزارة الثقافة بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن سوهاج تمتلك العديد من الآثار والأماكن السياحية الهامة والتى تضعها على الخريطة السياحية المصرية وبقوة لتنافس الأقصر وأسوان سياحيا إقليميا وعالميا لما تمتلكه من مقومات سياحية، لافتا أن هناك خطة استراتيجية يتم انتهاجها الآن لتطوير المنظومة السياحية ذات القيمة العالية منها: "إقامة المنشآت السياحية القرى، الفنادق، الكافيتريات بالقرب من المناطق السياحية، وتطوير النقل السياحى ودعم الصناعات اليدوية التى تشتهر بها المحافظة ومن أهمها النسيج اليدوى وإحياء صناعة الحرير بأخميم، بالإضافة إلى استكمال تطوير المجرى الملاحى بالنيل لتسهيل حركة الملاحة النهرية، واستكمال مشروع متحف سوهاج القومى ومشروع الصوت والضوء للمعابد وخاصة منطقة ابيدوس، كذلك العمل على تنويع المنتج السياحى المقدم وإيجاد أنواع جديدة من السياحات وخلق فرص للأقبال عليها، مما يخلق العديد من فرص العمل لأبناء سوهاج والمحافظات المجاورة".

وقال معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين أنه فى طريقه لدعوة وزير السياحة ورئيس غرفة الشركات السياحية ورئيس الاتحاد العام للغرف السياحية ورئيس هيئة تنشيط السياحة وتحت رعاية محافظ الإقليم، وذلك لعقد مؤتمر بسوهاج لوضعها على الخريطة الفعلية للسياحة عن طريق الرحلات النيلية الطويلة من القاهرة لأسوان وعمل برنامج سياحى لمدة ليلة أو ليلتين على الأقل لزيارة المناطق الأثرية والسياحية بسوهاج ليكون أساسيا ضمن برنامج الرحلات النيلية.

وقامت فرقة سوهاج للفنون الشعبية بعرض فنى بفندق نايل ايليت العائم بسوهاج على هامش اللقاء ترحيبا بالضيوف السائحين والذين استمتعوا بالعرض الفنى المقدم من قصر ثقافة سوهاج وتفاعلوا معه، معربين عن سعادتهم بما شاهدوه خلال زيارتهم لمعابد ابيدوس أمس، وانتظارهم لبرنامج الغد وزيارة مدينة أخميم ومعبد ميريت آمون والدير الأحمر والدير الأبيض.