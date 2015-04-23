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4680 تلميذا بالابتدائية يؤدون امتحان القرائية بجنوب سيناء

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4680 تلميذا بالابتدائية يؤدون امتحان القرائية بجنوب سيناء 4680 تلميذا بالابتدائية يؤدون امتحان القرائية بجنوب سيناء
أدى 4680 تلميذا بالمرحلة الابتدائية بالصف الثالث والرابع بجنوب سيناء امتحان القرائية أمس من بينهم 483 تلميذا بالمدارس التجريبية، وذلك طبقا لبرنامج وزارة التربية والتعليم والرؤية التعليمية الجديدة للدكتور محب الرفاعى وزير التربية والتعليم.

وقام السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء بمتابعة سير لجان امتحان القرائية بمدارس طور سيناء، حيث تفقد لجان الامتحان بمدارس الأهرام التجربيية ومدرسة على مبارك الابتدائية، كما تابع محمد عقل وكيل مديرية التعليم جولته على عدة مدارس أخرى.

وقال سويلم إن مستوى التلاميذ بالمرحلة الابتدائية متميز ومعظمهم يجيدون القراءة والكتابة، مشيرا إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أشاد بمستوى تلاميذ الوديان الجبلية فى القراءة والكتابة خلال جولاتهم بمناسبة أعياد تحرير سيناء.

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