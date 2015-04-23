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ميناء دمياط يشارك فى فعاليات مؤتمر اتحاد الموانئ العربية بالإسكندرية

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ميناء دمياط يشارك فى فعاليات مؤتمر اتحاد الموانئ العربية بالإسكندرية ميناء دمياط يشارك فى فعاليات مؤتمر اتحاد الموانئ العربية بالإسكندرية
قال ممدوح الشيطى المتحدث الإعلامى لهيئة ميناء دمياط إن الهيئة شاركت فى مؤتمر مجلس إدارة اتحاد الموانئ البحرية العربية فى دورته (التاسعة والأربعين)، الذى عقد فى الإسكندرية منذ يومين ويختتم أعمالة اليوم الخميس 23 أبريل الحالى .

وأضاف ممدوح الشيطى أن المؤتمر قد عقد بحضور ممثلين لوزير النقل ورئيس هيئة قناة السويس ومحافظ الإسكندرية وأمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، حيث تم استعراض المشاريع الاستثمارية فى مجال الموانئ والنقل البحرى.

وقال المتحدث الإعلامى لهيئة ميناء دمياط إنه عقد اجتماعا لمجلس إدارة الاتحاد الذى ناقش البنود المحددة فى جدول أعمال المجلس .

وتابع ممدوح الشيطى أنه قد مثّل الهيئة فى الحضور اللواء بحرى أيمن صالح رئيس الهيئة والمهندس محمد السادات نائب رئيس الهيئة ومدير عام العلاقات العامة .

وقد قرر المجلس فى أعماله عقد الدورة القادمة (رقم 50) بمدينة بورسعيد خلال نوفمبر من هذا العام .

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