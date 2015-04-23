وزير الخارجية يصل نيويورك للمشاركة فى مؤتمر عدم انتشار الأسلحة النووية

وصل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، إلى نيويورك فى زيارة تستغرق عدة أيام يشارك خلالها فى مؤتمر الأطراف فى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2015.

كما يعقد الوزير اجتماعا ثنائيا الاثنين المقبل مع نظيره الأمريكى جون كيرى، بالإضافة إلى اجتماع ثلاثى مع كيرى ووزير خارجية الأردن ناصر جودة.

ومن المنتظر أن يعقد شكرى، خلال تواجده بنيويورك لقاءات مع ممثلى المجموعات الجغرافية المختلفة فى مجلس الأمن فى إطار الجهود الدبلوماسية لحشد تأييد دعم ترشح مصر فى عضوية مجلس الأمن فى الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧.