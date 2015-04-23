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وزير الخارجية يصل إلى نيويورك

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وزير الخارجية يصل إلى نيويورك وزير الخارجية يصل إلى نيويورك

سامح شكري وزير الخارجية المصري

وصل وزير الخارجية سامح شكري اليوم الخميس إلى نيويورك في زيارة تستغرق عدة أيام يشارك خلالها في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2015.

كما يعقد الوزير اجتماعا ثنائيا الاثنين المقبل مع نظيره الأمريكي جون كيري، بالإضافة إلى اجتماع ثلاثي مع كيري ووزير خارجية الأردن ناصر جودة.

ومن المنتظر أن يعقد شكري، خلال تواجده بنيويورك لقاءات مع ممثلي المجموعات الجغرافية المختلفة في مجلس الأمن في إطار الجهود الدبلوماسية لحشد لحشد تأييد دعم ترشح في عضوية مجلس الأمن في الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧.

أ ش أ

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