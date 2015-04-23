"البيئة": حجم صادرات قطاع الصناعات الكيماوية 4 مليارات دولار

قال المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، إن قطاع الصناعات الكيماوية يمثل قطاع صناعى رائد، من حيث عدد المصانع العاملة فى المجال، وتبلغ 4800 منشأة صناعية، وأيضا من حيث المساهمة فى الدخل القومى، حيث بلغ غنتاجه طبقا لإحصائيات عام 2013-2014 أكثر من 30 مليار دولار، وحجم صادرات نحو 4 مليارات دولار.

وأضاف المهندس أحمد كمال، خلال فعاليات ورشة العمل التى نظمها مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارة البيئة على مدار يومان أنه مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة يهدف إلى بناء القدرات وتحسين نظم الإدارة فى قطاع الصناعات الكيماوية المصرى، موضحا أن ذلك يعكس أهمية العمل على رفع كفاءة قطاع الصناعات الكيماوية، فيما يتعلق بمنظومة إدارة المواد الكيماية وحلقات التوريد المرتبطة بها، وتأكيدا على أهمية تبادل الخبرات الدولية المتاحة فى هذا المجال.

يذكر أن ورشة العمل التى نظمها مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارة البيئة، واتحاد الصناعات المصرية، تقام تحت عنوان "الإدارة الآمنة لسلاسل التوريد فى قطاع الصناعات الكيماوية"، وتعقد فى الغردقة بحضور ممثلى 15 هيئة حكومية من الهيئات المعنية بالبيئة والصناعة مثل هيئة التنمية الصناعية، جهاز شئون البيئة، هيئة المواصفات والجودة، مصلحة الجمارك،مصلحة الكيمياء، القوى العاملة والهجرة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

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