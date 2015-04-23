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مصر تستعيد عشرات القطع الأثرية من أمريكا ضمن عملية "لعنة المومياء"

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مصر تستعيد عشرات القطع الأثرية من أمريكا ضمن عملية "لعنة المومياء" مصر تستعيد عشرات القطع الأثرية من أمريكا ضمن عملية "لعنة المومياء"
أعاد مسئولون فى الجمارك الأمريكية تابوتا مصريا يعود إلى الحقبة اليونانية الرومانية تم العثور عليه فى مرآب لإصلاح السيارات فى بروكلين، بالإضافة إلى عشرات من القطع الأثرية الأخرى إلى كجزء من عملية تستهدف التهريب غير المشروع.

وأعادت دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية القطع فى إطار تحقيق منذ خمس سنوات يعرف باسم عملية "لعنة المومياء" التى تم من خلالها إعادة نحو 7 آلاف قطعة أثرية من مختلف أنحاء العالم، ولم تذكر الإدارة كيف ومتى وصلت القطع إلى الولايات المتحدة؟ وعثر على التابوت فى مرآب عام 2009.

وشملت القطع التى تمت إعادتها إلى مصر، الأربعاء، عشرات القطع من العملات النقدية القديمة ونماذج خشبية لقوارب تعود للمملكة الوسطى ونقش على الحجر الجيرى سرق من معبد مصرى.

وقالت لوريتا لينش، المدعى العام الأمريكية لمنطقة جنوب نيويورك، فى حفل أقيم فى جمعية ناشيونال جيوجرافيك، أمس الأربعاء، "إن الممتلكات الثقافية لمصر القديمة هى علامات إبداعية وتعكس المساهمات الكبيرة للثقافة المصرية فى حضارة العالم، واليوم نعيد هذه القطع لورثتها الشرعيين شعب مصر".


>- مطار القاهرة يستقبل قطعا أثرية مهربة قادمة من نيويورك الجمعة القادم
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