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اليوم.. آخر موعد لسداد نفقات رحلة حج الجمعيات الأهلية

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اليوم.. آخر موعد لسداد نفقات رحلة حج الجمعيات الأهلية اليوم.. آخر موعد لسداد نفقات رحلة حج الجمعيات الأهلية
أعلن أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى أن اليوم الخميس آخر موعد لسداد نفقات حج الجمعيات للفائزين بتأشيرات الحج هذا العام، والبالغ عددهم 10 آلاف شخصا، وأنه فى حالة تخلف أى شخص عن سداد النفقات سيتم استبداله من قائمة الاحتياطى وفقا لترتيب الأسماء.

وأضاف، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، فى بيان أن 80% من حجاج الجمعيات الفائزين بتأشيرات الحج هذا العام سددوا نفقات رحلة الحج حتى الآن، لافتا إلى أن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى طالبت بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات هذا العام.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه من المقرر سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية يوم 4 سبتمبر المقبل، على أن يتم سفر باقى رحلات حج الجمعيات فى الأيام التالية، مع تيسير إجراءات السفر إلى المملكة العربية لتأدية فريضة الحج هذا العام، وتوفير الرعاية الكاملة للحجاج. مخاطبة المحافظات لاختيار مشرفى حج الجمعيات.

- وزيرة التضامن: بدء سفر أول أفواج حج الجمعيات 4 سبتمبر.. تخصيص عيادات طبية فى مكة والمدينة لرعاية كبار السن والمرضى خلال تأدية المناسك.. واختيار مشرفى الحجاج خلال أيام
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