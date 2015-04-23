بالفيديو..راقصة تتهم سما المصرى بإساءة سمعة المهنة..والفنانة ترد:اسم الله

نشبت مشادة كلامية، بين الفنانة سما المصرى، وراقصة لبنانية تدعى ميرامار، أثناء استضافتهما ببرنامج "بلا تشفير" على قناة الجديد اللبنانية، حيث اتهمت الراقصة اللبنانية، سما المصرى بأنها ليست فنانة، وتقدم إغراء بدون فن، مشيرة إلى أنها تصنف كراقصة وبذلك تسىء إلى سمعة الراقصات.

وبدورها هاجمت سما المصرى، ميرامار، مشيرة إلى أنها فنانة استعراضية، وليست راقصة، كما ردت على ميرامار بأنها تسىء إلى سمعتهن قائلة: "اسم الله على سمعتك".

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