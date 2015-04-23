أخبار عاجلة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد -
حي شرق شبرا يكشف حقيقة أزمة كشك «المعاقة» -
9.3 مليار جنيه أرباحًا سوقية للبورصة خلال الأسبوع -
مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
موجز أخبار مصراوي 6/4/2017 -
فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح -
"حظر الأسلحة الكيماوية" تطالب بتقديم أي معلومات تتعلق بالهجوم الكيميائي في سوريا -
عروسان يسقطان بسيارة زفافهما في "بحر دكرنس" قبل وصولهما قاعة "الفرح" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو..راقصة تتهم سما المصرى بإساءة سمعة المهنة..والفنانة ترد:اسم الله

Google+ Print
بالفيديو..راقصة تتهم سما المصرى بإساءة سمعة المهنة..والفنانة ترد:اسم الله بالفيديو..راقصة تتهم سما المصرى بإساءة سمعة المهنة..والفنانة ترد:اسم الله
نشبت مشادة كلامية، بين الفنانة سما المصرى، وراقصة لبنانية تدعى ميرامار، أثناء استضافتهما ببرنامج "بلا تشفير" على قناة الجديد اللبنانية، حيث اتهمت الراقصة اللبنانية، سما المصرى بأنها ليست فنانة، وتقدم إغراء بدون فن، مشيرة إلى أنها تصنف كراقصة وبذلك تسىء إلى سمعة الراقصات.

وبدورها هاجمت سما المصرى، ميرامار، مشيرة إلى أنها فنانة استعراضية، وليست راقصة، كما ردت على ميرامار بأنها تسىء إلى سمعتهن قائلة: "اسم الله على سمعتك".


>30مايو..محاكمة سما المصرى ورئيس الزمالك فى بلاغات "سب وقذف"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد