وحيد عبد المجيد: المرشحون يعتبرون القوائم "وسيلة مواصلات" للبرلمان

قال الدكتور وحيد عبد المجيد الباحث السياسى إن تركيبة القوائم الانتخابية التى أعلن عنها قبل وقف الانتخابات ستظل كما هى مع وجود تغيرات محدودة، لافتا أن قائمة "فى حب مصر " رغم ما تعرضت له من هجوم لكنها ستستمر مع تغيير محدود فيها لأنها أحدى التكتلات الأساسية فى تحالفات القوائم التى استطاعت أن تشكل مجموعة قادرة على المنافسة.

وشدد عبد المجيد لـ"اليوم السابع" على أن مختلف القوائم بما فيها "فى حب مصر" غير متجانسة ولا يوجد لها اتجاه واضح ولا يوجد ما يجمع بين أعضائها، معتبرا أن مختلف المرشحين يعتبرون القوائم مجرد "وسيلة مواصلات" للوصول لباب مجلس الشعب.

وتوقع عبد المجيد أن نسبة المشاركة الشعبية فى الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون فى أدنى معدلاتها وكل متنافس بالقائمة معتمد على كتلة من الأصوات يجمعها هو بطريقته.

- وحيد عبد المجيد: الواقع السياسى متجمد والمستقلون سيسيطرون على البرلمان