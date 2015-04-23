‏‫علي الهويريني إلى رتبة عميد

‏صدر الأمر السامي الكريم بترقية العقيد علي إبراهيم الهويريني مساعد مدير جوازات منطقة الرياض للتنسيق الأمني إلى رتبة عميد.

وقلّد العميد سليمان السحيباني -مدير جوازات منطقة الرياض- في مكتبه العميد علي الهويريني الذي أعرب عن اعتزازه بالثقة الملكية الكريمة، وبثقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سائلاً الله تعالى أن تكون الترقية عوناً له على طاعة الله ثم ولاة الأمر وأن يكون عند حسن ظنهم.

وقدم العميد الهويريني الشكر إلى اللواء سليمان اليحيى -مدير عام الجوازات- على دعمه وثقته وتوجيهاته الدائمة لكل ما فيه خدمة الوطن.