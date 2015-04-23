مقاصف المدارس مسؤولية شركة تطوير وليس إدارة التعليم

أكد مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون المدرسية حمد بن عبدالله الشنيبر ان جميع الملاحظات والانتقادات عن المقاصف المدرسية أو النقل المدرسي هي من مسؤولية شركة تطوير التعليم التابعة لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم؛ فمنذ العام الماضي وهي الجهة المسؤولة عن المقاصف ومن لديه أي ملاحظات أو افكار أو مقترحات حول المقاصف عليه تقديمها لشركة تطوير أو إلى إدارة التعليم وستقوم بايصالها لشركة تطوير.

جاء ذلك في كلمته اثناء لقاء مشرفي خدمات الطلاب للبنين بالادارة امس في قاعة المحاضرات الصغرى بمدارس الرياض بحي النموذجية بحضور مدير عام مدارس الرياض عبدالرحمن الغفيلي ومدير شركة حافل بمنطقة الرياض نايف الخضيري ومساعد مدير خدمات الطلاب عادل بن سعدون العبدالمنعم وعدد من المسؤولين.

وأوضح الشنيبر أن هذا اللقاء يهدف إلى تطوير آلية العمل في مجال خدمات الطلاب وتشمل النقل المدرسي والمقاصف المدرسية ومكافآت الطلاب.

وأعرب عن شكره لمدير عام مدارس الرياض عبدالرحمن الغفيلي على استضافة المدارس لهذا اللقاء.

وكان اللقاء قد بدأ بالقرآن الكريم رتله الطالب عبدالعزيز الصبيح ثم القى استاذ علوم التغذية بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالرحمن بن صالح الخليفة محاضرة كان الجزء الاول منها عن الالوان الاصطناعية الموجودة في الاغذية وضررها والقسم الثاني من المحاضرة بعنوان (التغذية السليمة لطلاب المدارس)، مشيرا إلى أن 15% من الاطفال السعوديين مصابون بفرط الحركة وأحد اسبابها الاغذية السيئة.

مؤكدا على أهمية تشجيع الابناء على تناول الغذاء الصحي ومن خلال توفيره لهم في المدرسة فما المانع من وجود عصير الفواكه الطازج بدلا من الشراب أو النكتار الذي يضم العديد من النكهات والالوان الصناعية الكم الهائل من السكر.

بعد ذلك تم عرض فيلم يحكي إنجازات خدمات الطلاب للعام الدراسي 35-1436ه، ثم عرض فيلم عن حافل.

وفي الختام كرم الشنيبر مدير مدارس الرياض عبدالرحمن الغفيلي لاستضافة المدارس للقاء، ثم تكريم نايف الخضيري لرعاية اللقاء، ثم تكريم الدكتور عبدالرحمن الخليفة، ثم تكريم متوسطة العليا لفوزها بالمركز الاول في مسابقة افضل مقصف وتكريم ابتدائية الشهداء كافضل امين صندوق، ثم تكريم مشرفي النقل المتميزين ومسؤولي خدمات الطلاب في المدارس.