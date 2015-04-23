مصرع الإرهابى محمد العسكري في مواجهة مع قوات الأمن بمحافظة القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من استهداف الإرهابى محمد العسكري صابر أحمد بعد تحديد مكانه بمنطقة الحي الثالث بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.

وأوضح مصدر أمني، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الإرهابي هو عضو لجنة العمليات النوعية التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي بمحافظة القليوبية ومسئول لجنة العمليات النوعية بمنطقة الخانكة والمتورط في العديد من الحوادث الإرهابية خلال الفترة الماضية.

وأضاف المصدر أنه عقب تقنين الإجراءات القانونية، قامت قوات الأمن باستهداف الإرهابي الذي بادر بإطلاق الأعيرة النارية لدى استشعاره بقدوم قوات الأمن التي بادلته إطلاق النار ليلقى مصرعه وبحوزته بندقية آلية.

أ ش أ