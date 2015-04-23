أخبار عاجلة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد -
حي شرق شبرا يكشف حقيقة أزمة كشك «المعاقة» -
9.3 مليار جنيه أرباحًا سوقية للبورصة خلال الأسبوع -
مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
موجز أخبار مصراوي 6/4/2017 -
فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح -
"حظر الأسلحة الكيماوية" تطالب بتقديم أي معلومات تتعلق بالهجوم الكيميائي في سوريا -
عروسان يسقطان بسيارة زفافهما في "بحر دكرنس" قبل وصولهما قاعة "الفرح" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مصرع الإرهابى محمد العسكري في مواجهة مع قوات الأمن بمحافظة القليوبية

Google+ Print
مصرع الإرهابى محمد العسكري في مواجهة مع قوات الأمن بمحافظة القليوبية مصرع الإرهابى محمد العسكري في مواجهة مع قوات الأمن بمحافظة القليوبية

وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من استهداف الإرهابى محمد العسكري صابر أحمد بعد تحديد مكانه بمنطقة الحي الثالث بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.

وأوضح مصدر أمني، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الإرهابي هو عضو لجنة العمليات النوعية التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي بمحافظة القليوبية ومسئول لجنة العمليات النوعية بمنطقة الخانكة والمتورط في العديد من الحوادث الإرهابية خلال الفترة الماضية.

وأضاف المصدر أنه عقب تقنين الإجراءات القانونية، قامت قوات الأمن باستهداف الإرهابي الذي بادر بإطلاق الأعيرة النارية لدى استشعاره بقدوم قوات الأمن التي بادلته إطلاق النار ليلقى مصرعه وبحوزته بندقية آلية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا