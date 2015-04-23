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إعدام ملايين الدواجن بالولايات المتحدة لوقف انتشار إنفلونزا الطيور

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إعدام ملايين الدواجن بالولايات المتحدة لوقف انتشار إنفلونزا الطيور إعدام ملايين الدواجن بالولايات المتحدة لوقف انتشار إنفلونزا الطيور

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ووزارة الزراعة الأمريكية أمس الأربعاء أن انتشار نوع شديد العدوى من الإنفلونزا دفع مسؤولي الصحة الأمريكيين إلى اتخاذ تدابير احترازية لمنع تفشي المرض بين البشر.

وفي ولاية أيوا، تم إعدام 3ر5 مليون دجاجة بعدما أكدت الاختبارات تفشي المرض.

وتقتل الإنفلونزا المعروفة أيضا باسم إنفلونزا الطيور أكثر من 90% من الطيور المصابة بالعدوى في غضون 48 ساعة، حسبما أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. ويؤثر المرض على كل من الطيور البرية ودواجن المزرعة.

د ب أ

 

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