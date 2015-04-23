بعد ديو مع فنانة تركية تغريدة لراغب علامة تثير سخط الأرمن

نشر الفنان اللبناني راغب علامة تغريدة على حسابه الخاص في موقع "تويتر"، قدم فيها التعازي للشعب الأرمني في ذكرى المجزرة الأرمنية.

وجاء في تغريدة راغب: " في ذكرى الإبادة الأرمنية أتقدم من الشعب الأرمني الحبيب بأحر التعازي على الضحايا الأبرياء الذين سقطوا في تلك المجازر التي لن ينساها التاريخ".

وأثارت التغريدة ردود أفعال المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تساءلوا كيف لفنان قدم ديو مع فنانة تركية أن يتضامن مع الشعب الأرمني وتركيا لم تعترف بعد بالمجازر التي ارتكبها العثمانيون بحق الأرمن؟.

واعتبر الكثيرون أن راغب يتملّق الأرمن وأن هذه الحركات لا تنطوي عليهم.

من جهة ثانية، أثارت التغريدة سخرية البعض الذين تساءلوا كيف لراغب أن يقدم التعازي بأشخاص ماتوا منذ قرن، بينما المفروض أن يعلن تضامنه معهم.

يذكر أن الفنان راغب علامة كان قد أصدر منذ عامين أغينة "أنا ضايع من دونك حبيبي"، الذي قدمها ديو مع الفنانة التركية أسكين نورينغي.

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