إحالة مي كساب إلى المحاكمة

أحيلت المغنية والممثلة المصرية مي كساب إلى المحاكمة، وتم تحويلها إلى جنح "حي الهرم"، في قضية تعديها على مدير إنتاج مسلسلها "المطلقات" الذي سبق ورفض التصالح معها رغم دخول وسطاء لحل النزاع، لكنه أوضح إنه لن يتنازل عن حقه بسبب الإهانة التي تعرض لها من قبل مي.

وتعود الواقعة تفصيلياً إلى معركة حامية سبق ونشبت بين مي كسّاب ومدير إنتاج مسلسلها "المطلقات"، وصلت إلى حد التشابك بالأيدي واستخدام المطاوي، بعدما اصطحبت مي بعض أصدقائها إلى موقع التصوير، وقاموا بالتحدث بأصوات عالية في الغرفة التي يجلسون فيها ما أدى إلى التشويش على عمل المخرج، وحال دون إمكانيته في استكمال التصوير، فطلب منهم مدير الإنتاج الهدوء، إلا أنهم لم يتقيدوا بملاحظته، فدخل إليهم مرة أخرى طالباً منهم إحترام المكان، شارحاً لهم أن الدقيقة التي تمر من دون عمل تكلف آلاف الجنيهات بالنسبة للإنتاج.

فعندما علمت مي بما حدث،غضبت وعاتبت مدير الإنتاج، معتبرةً أنه أهان لضيوفها إلى أن وصل الأمر إلى حد التشابك بالأيدي بين مدير الإنتاج وأصدقاء مي الذين اتصلوا بأشخاص آخرون، أتوا إلى الستوديو حاملين المطاوي، ما أجبر مدير الإنتاج لتحرير محضر بالواقعة.

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