ساندرا بولوك المرأة الأكثر جمالاً للعام 2015

إختيرت النجمة العالمية Sandra Bullock المرأة الأكثر جمالاً للعام 2015، حسب الإستفتاء الذي أجرته مجلة People الأمريكية.

Bullock البالغة من العمر 50 عاماً، أصبحت أكبر إمرأة تنال هذا اللقب منذ 25 عاماً، بعد الممثلة Julia Roberts إبنة الـ 42 سنة.

وقد أعربت Sandra، وهي الأغلى أجراً في هوليوود، عن دهشتها بهذا الإنجاز الذي حققته، خصوصاً وأنها قالت منذ فترة: أتذكّر فقط أنني كنت أبدو جميلة، ولكن عندما عدّت إلى الصّور القديمة تأكّدت من أنني لم أكن جميلة.

أما القائمة التي ضمت أجمل 50 نجمة، جاء فيها: Vanessa Hudgens، Padma Lakshmi، Shay Mitchell، و Meghan Trainor...

هل تودّع ساندرا بولوك العزوبية؟