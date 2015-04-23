بالصور: ايمي شومر ترعب كيم وزوجها خلال إحتفال Time 100 Gala

أقيم مساء الثلاثاء 21 نيسان-أبريل إحتفال Time 100 Gala السنوي، داخل مركز Lincoln في ولاية نيويورك الأمريكية، بحضور نخبة من ألمع وأهم نجوم العالم.

هذه السهرة التي تنظمها مجلة Time كل سنة، إختارت الشخصيات الأكثر نفوذاً وتأثيراً للعام 2015، واستطاع النجم الأمريكي Kanye West أن يتصدر اللائحة التي قسمت الشخصيات إلى مجموعات هي الجبابرة والقادة والفنانين والرواد والأيقونات، وحلت زوجته نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian في المراتب الأولى مع Elizabeth Holmes والرئيس التنفيذي لشركة أبل Tim Cook ورئيسة الإحتياطي الأميركي Janet Yallin.

وخلال الحفل، تألق النجوم على السجادة الحمراء، وتعرض النجمان Kim Kardashian و Kanye West لموقف مخيف، حيث سقطت الممثلة الكوميدية Amy Schumer أمامهما، ليتبين لاحقاً أنها مجرد خدعة إدعتها للفت أنظار وسائل الإعلام إليها.

يشار إلى أن قائمة الفنانين الأكثر نفوذاً ضمت Julianne Moore ، الحائزة على جائزة الأوسكار أفضل ممثلة هذا العام، والممثل الكوميدى John Oliver، والمخرج Richard Linklater، والممثل Bradley Cooper.