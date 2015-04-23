تجديد حبس 3 متهمين بحيازة ألعاب نارية دون ترخيص فى باب الشعرية 15 يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبس 3 متهمين بحيازة ألعاب نارية دون ترخيص، بمنطقة باب الشعرية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت قوة من قسم شرطة باب الشعرية قد تمكنت من ضبط سائق وتاجر وعامل، بحيازتهم 500 كرتونة كبيرة داخلها أكثر من 5000 لعبة نارية تبين خطورتها لاحتوائها على مادة البارود التى تستخدم فى صنع القنابل يدوية الصنع، ما قد يعرض أمن وسلامة المواطنين للخطر.

وبمواجهتهم أنكر المتهمون صلتهم بالمضبوطات أمام محمد عماد وكيل النيابة فيما أوصت تقارير إدارة المفرقعات والحماية المدنية فى بيانات مفصلة بإعدام الألعاب لخطورتها الشديدة، فقرر المستشار شريف عبد الحكيم مدير النيابة إعدامها بحضور رجال المفرقعات ولجنة من الحى التابع لدائرة القسم، حفاظا على أرواح المواطنين.

وكان أحمد سلامة وكيل نيابة باب الشعرية، بإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، قد قرر حبس الـ3 متهمين بحيازة المواد المفرقعة "ألعاب نارية" دون ترخيص 4 أيام على ذمة التحقيق.