بالصور.. عزبة خطاب شرق الإسكندرية بلا صرف صحى والمصرف القديم كارثة بيئية

فى أقصى شرق الإسكندرية، وفى إطار الظهير الريفى لحى المنتزه، تقع عزبة خطاب، إحدى العزب التابعة لحى المنتزه أول بالإسكندرية، والتى سقطت من حسابات المسئولين، حيث تعانى العزب من نقص حاد فى الخدمات والمرافق.

فالعزبة بلا صرف صحى وبلا كهرباء، ويعانى الأهالى من مصرف قديم يشق العزبة ويمر بين المنازل، محمل بكل الأوبئة والملوثات التى تنشر الأمراض بين أهالى العزبة وأطفالهم.

وشكا أهالى العزبة، من عدم وجود صرف صحى، وأنهم مازالوا يستخدمون البيارات والتى تتسبب فى نشر الأمراض والتلوث، بالإضافة إلى أنها مكلفة ماليا، حيث تقوم السيارة بشفط البيارة كل أسبوع بمبلغ 300 جنيه.

كما تضرر أهالى العزبة من وجود مصرف غير مغطى وملغى يشق العزبة ويمر بين المنازل وقد امتلأ بالمياه الراكدة والمتعفنة والقمامة والهيش والحشائش الضارة ليصبح مجرى لنشر التلوث والأمراض بين أهالى القرية وخاصة الأطفال، وطالب أهالى العزبة بردم هذا المصرف وإدخال المرافق إلى العزبة.

وقال محمد عبد الرازق، منسق حركة "مين بيحب مصر" بدائرة المنتزه ومرشح مستقل بالدائرة لليوم السابع أن المصرف قديم وتم الغاؤه وهو يشق العزبة بطول 2 كم، ويتسبب فى نشر العديد من الأمراض، وطالب منسق حركة "مين بيحب مصر" بردم المصرف، واهتمام المسئولين بالمحافظة بإدخال المرافق إلى العزبة تخفيفا عن المواطنين ورفع المعاناة عنهم، مشيرا إلى أن العزبة ليس بها صرف صحى أو مياه والأهالى يقومون بسرقة التيار الكهربائى.

من جانبه قال اللواء يسرى هنرى، رئيس هيئة الصرف الصحى بالإسكندرية، لليوم السابع، إن العزبة تعد من المناطق المحرومة من المرافق والتى تتبع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، ومهمة شركة الصرف الصحى هى استلام المشروع بعد الانتهاء منه وصيانة وتجديد وإحلال المشروعات القائمة بالفعل.

وأشار المهندس إبراهيم زكى، وكيل وزارة رى البحيرة التى يتبعها المصرف فى التقسيم الإدارى للترع والمصارف لليوم السابع، أنه سيتم تشكيل لجنة للمعاينة الميدانية للمصرف القديم بالعزبة لمعرفة الموقف الحالى واتخاذ ما يلزم بشأنه.



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المصرف يشق العزبة ويمر بين المنازل



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العزبة خطاب بلا صرف صحى



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تراكم القمامة والمياه العفنة بالمصرف القديم



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القمامة داخل المصرف القديم