محافظ كفر الشيخ: سنقيم محطات معالجة على مصرف كوتنشر وسنغطى مجرى نشرت

أكد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ أنه سيتم معالجة مياه "مصرف كوتشنر" الملوثة من خلال إقامة محطات معالجة لتنقية مياه المصرف جزئياً، مشيراً إلى أنه سيتم تغطية "مصرف نشرت" أيضا الواصل بين قلين وبيلا، كما أنه سيتم الإعلان عن خط ساخن بالمحافظة لتلقى الشكاوى والرد عليها والتخفيف من معاناة الأهالى، جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالإعلاميين الذى امتد للساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وأضاف المحافظ أن هناك مديونية لصالح المحافظة تقدر ب200 مليون جنيه، مشيراً إلى أن هذه المديونية لدى مستأجرى أراضى الدولة.

وتابع المحافظ أنه سينظم زيارات لتلاميذ وطلاب المدارس إلى محطات المياه ليتعرف التلاميذ والطلاب على كيفية الحفاظ على قطرة المياه ويروا مراحل تنقية المياه التى تمر بـ 25مرحلة.